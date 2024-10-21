Пожар в общежитии Уфы: погиб человек, сотни эвакуированы

23:26, 21 окт 2024

Поздно вечером, 21 октября, в общежитии на улице Адмирала Макарова, 14/1 в Уфе случился пожар.

Инцидент произошел в девятиэтажном здании, возведенном в 1992 году. Очаг возгорания возник на пятом этаже, быстро распространяясь по коридорам общежития.

Благодаря оперативному реагированию пожарных служб, расположенных неподалеку, удалось избежать более серьезных последствий. Спасатели эвакуировали 80 человек, в то время как еще 70 жильцов самостоятельно покинули здание. Однако трагедии избежать не удалось — при тушении пожара было обнаружено тело мужчины. Обстоятельства его гибели и личность пока не установлены.

«Горело сильно. Даже окно отвалилось», — поделился один из местных жителей, наблюдавший за развитием событий.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

В операции по тушению были задействованы 34 пожарных и 11 единиц техники, рассказали в МЧС по РБ.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети