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Пожар в общежитии Уфы: погиб человек, сотни эвакуированы

Пожар в общежитии Уфы: погиб человек, сотни эвакуированы

23:26, 21 окт 2024

Поздно вечером, 21 октября, в общежитии на улице Адмирала Макарова, 14/1 в Уфе случился пожар.

Инцидент произошел в девятиэтажном здании, возведенном в 1992 году. Очаг возгорания возник на пятом этаже, быстро распространяясь по коридорам общежития.

Благодаря оперативному реагированию пожарных служб, расположенных неподалеку, удалось избежать более серьезных последствий. Спасатели эвакуировали 80 человек, в то время как еще 70 жильцов самостоятельно покинули здание. Однако трагедии избежать не удалось — при тушении пожара было обнаружено тело мужчины. Обстоятельства его гибели и личность пока не установлены.

«Горело сильно. Даже окно отвалилось», — поделился один из местных жителей, наблюдавший за развитием событий.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

В операции по тушению были задействованы 34 пожарных и 11 единиц техники, рассказали в МЧС по РБ.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия пожар
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