Три человека пострадали в аварии с микроавтобусом Ford Transit под Уфой

22:44, 22 окт 2024

Во вторник, 22 октября, на Западном обходе Уфы недалеко от деревни Подымалово, произошло столкновение корпоративного микроавтобуса Ford Transit с легковым автомобилем Kia, в результате которого три человека получили травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным, полученным от пресс-службы МЧС Республики Башкортостан, микроавтобус выполнял рейс по доставке сотрудников компании. В момент столкновения в салоне Ford Transit находились три человека, двое из которых оказались в числе пострадавших. Также травмы получил водитель автомобиля Kia.

На место происшествия прибыли спасатели, которые оказали первую помощь всем пострадавшим.

В данный момент на месте аварии продолжают работать сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Специалисты проводят детальное расследование обстоятельств происшествия, изучают все факторы, которые могли привести к столкновению.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ