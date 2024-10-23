Женщина в Башкирии ранила ножом мужа приревновав его к сестре
14:41, 23 окт 2024
Празднование дня рождения в одном из домов Ишимбайского района Башкирии обернулось происшествием.
Как сообщают представители правоохранительных органов, инцидент произошел во время двухдневного празднования 48-летия местной жительницы.
На второй день празднования между именинницей и её супругом случился конфликт: женщина приревновала своего супруга к собственной сестре. В пылу эмоциональной перепалки хозяйка праздника схватила кухонный нож и нанесла удар своему 49-летнему супругу.
Пострадавший был экстренно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Подозреваемая не пыталась скрыться с места происшествия и полностью признала свою вину.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На время следствия подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
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