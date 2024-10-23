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Самолет Санкт-Петербург - Уфа совершил вынужденный маневр перед посадкой

Самолет Санкт-Петербург - Уфа совершил вынужденный маневр перед посадкой

20:55, 23 окт 2024

По данным авиационных служб, утром 23 октября экипаж пассажирского лайнера, выполнявшего плановый рейс в Уфу, столкнулся с неординарной ситуацией на финальном этапе полета. На высоте 1200 метров бортовые системы самолета выдали противоречивые показания: произошло ложное срабатывание системы предупреждения столкновения с землей, которое сопровождалось некорректной работой GPS-навигации.

Командир воздушного судна, следуя протоколам безопасности, принял решение прервать заход на посадку и повторить маневр. Экипаж не стал объявлять аварийную ситуацию, справедливо оценив уровень возникшей угрозы как некритический.

Лайнер совершил посадку в штатном режиме. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа не пострадали.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: происшествия авиаинцидент
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