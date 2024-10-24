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В Башкирии в ДТП тяжело пострадали двое детей

В Башкирии в ДТП тяжело пострадали двое детей

10:40, 24 окт 2024

Накануне в Башкирии семейная поездка обернулась дорожным происшествием на автодороге Раевка — Стерлитамак. Молодая мать и двое маленьких детей оказались в больнице после того, как автомобиль вылетел с дороги вблизи села Уразметово.

По данным оперативных служб, инцидент произошел, когда тридцатилетний водитель «Лады-Гранта» не справился с управлением. Автомобиль съехал в придорожный кювет и перевернулся. В салоне находились женщина и двое детей дошкольного возраста.

Прибывшие на место происшествия экстренные службы обезопасили автомобиль, отключив аккумулятор, извлекли пострадавших из перевернутой машины и передали бригаде скорой помощи. Пострадавших экстренно транспортировали в медицинское учреждение Стерлитамака.

Согласно заявлению республиканского Минздрава, состояние 27-летней женщины и младшего ребенка 3-4 лет оценивается как тяжелое, а старший ребенок 6-7 лет находится в критическом состоянии.

Это происшествие стало одним из одиннадцати дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных за прошедшие сутки в Башкортостане. Министерство транспорта региона сообщает, что более половины аварий произошло в столице республики — Уфе. В результате всех ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек, смертельных случаев не зафиксировано.

Три человека пострадали в аварии с микроавтобусом Ford Transit под Уфой

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: МЧС по РБ
Теги: происшествия аварии
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