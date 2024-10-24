В Уфе «семёрка» врезалась в грузовик после столкновения с «Ниссаном»

17:37, 24 окт 2024

В Уфимском микрорайоне Кузнецовский Затон произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. По информации городского управления ГИБДД, инцидент случился 24 октября около 14:30 на бульваре Назара Наджми.

Согласно данным правоохранительных органов, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 потерял контроль над транспортным средством и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем марки Nissan, после чего отечественный автомобиль врезался в припаркованный на обочине грузовик ГАЗ.

Удар оказался настолько сильным, что у «семерки» оказались серьезно повреждены все основные элементы кузова: выбиты стекла, деформирован капот, смята передняя часть автомобиля и двери. Момент происшествия зафиксировали камеры городской системы видеонаблюдения.

В результате аварии пострадал водитель ВАЗ-2107. Молодой человек с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят административное расследование для установления всех обстоятельств случившегося.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГАИ по РБ

Видео: соцсети