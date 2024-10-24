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В Башкирии 18-летняя студентка погибла в ДТП по вине лихача

В Башкирии 18-летняя студентка погибла в ДТП по вине лихача

20:27, 24 окт 2024

В башкирском городе Стерлитамаке продолжается расследование дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в августе 2024 года. В результате аварии на улице Дружбы погибла 18-летняя студентка педагогического колледжа Елизавета Н.

Вечер 18 августа стал роковым для трех молодых людей, путешествовавших в автомобиле Mitsubishi Galant. За рулем находился 22-летний Александр Г., в салоне — его девушка Алина К. и ее подруга Елизавета. При попытке обгона водитель выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Renault Logan.

Очевидцы происшествия сообщают, что Mitsubishi двигался на высокой скорости по встречной полосе. В результате столкновения пострадали несколько человек, включая водителя и пассажира Renault Logan. Несмотря на действия свидетелей происшествия, попытавшихся оказать первую помощь, Елизавета получила несовместимые с жизнью травмы, включая перелом шейного позвонка.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего смерть человека. Однако спустя два месяца после трагедии предполагаемый виновник происшествия находится на свободе и, по словам близких погибшей, не выражает раскаяния в случившемся.

Особое возмущение родственников и друзей Елизаветы вызвал тот факт, что 18 октября, ровно через два месяца после трагедии, Александр Г. и Алина К. отпраздновали свадьбу. По словам подруги погибшей Инны Г., родственники водителя предпринимали попытки убедить родителей Елизаветы отозвать заявление из полиции, но получили категорический отказ.

Родители Елизаветы, находящиеся в тяжелом эмоциональном состоянии, настаивают на справедливом расследовании и наказании виновных. Брат погибшей отмечает, что предполагаемый виновник не признает своей вины, оправдывая произошедшее случайностью.

Елизавета была студенткой педагогического колледжа. 5 сентября ей должно было исполниться 19 лет. На траурной церемонии прощания присутствовало более ста человек, включая очевидцев происшествия и неравнодушных жителей города.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Теги: Стерлитамак происшествия аварии
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