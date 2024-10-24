Житель Уфы жестоко избил полицейского в Краснодарском крае

21:05, 24 окт 2024

24 октября в одном из населенных пунктов Краснодарского края произошло нападение на сотрудника правоохранительных органов. По информации телеграм-канала «SHOT», житель Уфы Марат Абдюшев совершил тяжкое преступление против представителя власти.

Инцидент произошел во время проверки документов. Когда патрульные попытались установить личности двух мужчин, находившихся на улице в позднее время, ситуация резко обострилась. Вместо предъявления документов уфимец Марат Абдюшев, проявил агрессию и напал на лейтенанта полиции, нанеся множественные удары по голове.

В результате нападения сотрудник правоохранительных органов получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован. По последним данным, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. После совершения преступления Абдюшев скрылся с места происшествия, в то время как его спутник был задержан правоохранительными органами.

Следствие располагает информацией о возможной причастности задержанного к незаконному обороту наркотических веществ — предположительно, в момент проверки документов он планировал забрать закладку.

В связи с происшествием в регионе введен режим «Антитеррор». Правоохранительные органы развернули масштабную операцию по поиску преступника: усилено патрулирование улиц, установлены блокпосты на мостах и основных транспортных артериях, ужесточен контроль на железнодорожных вокзалах и выездах из населенных пунктов.

Автор: Вадим Рудаков