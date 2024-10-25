Подростки осквернили Вечный огонь в Салавате

10:47, 25 окт 2024

В Башкирии зафиксирован новый случай осквернения памятного места. По информации очевидцев, разместивших сообщения в социальных сетях 25 октября 2024 года, группа подростков совершила акт вандализма у мемориала Вечного огня в городе Салавате.

Согласно видеоматериалам, предоставленным свидетелями происшествия, трое несовершеннолетних использовали вечный огонь мемориала для того, чтобы поджечь подошву своей обуви. Один из участников инцидента похвастался на камеру опытом предыдущих попыток потушить Вечный огонь. При появлении свидетелей, начавших видеофиксацию, подростки спешно покинули территорию мемориала.

Ранее в Нефтекамске было зафиксировано осквернение выставочного комплекса, посвященного памяти воинов-афганцев, а в Учалах подростки предприняли попытку забросить «коктейль Молотова» в Вечный огонь. Во всех предыдущих случаях правоохранительным органам удалось оперативно установить личности нарушителей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео