Жители Пензы осуждены за убийство и разбой в Башкирии

14:23, 25 окт 2024

В Башкирии завершилось разбирательство по уголовному делу о жестоком убийстве местного жителя. Как сообщает Следственный комитет республики, двое приезжих из Пензы получили длительные сроки заключения за серию тяжких преступлений.

По материалам следствия, преступление было совершено в феврале 2023 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, двое мужчин совершили разбойное нападение на соседа своей новой знакомой после того, как тот отказал им в просьбе. Преступники подвергли жертву жестоким пыткам, используя газовую плиту и раскаленный нож, после чего нанесли множественные смертельные ранения.

В попытке скрыть следы преступления злоумышленники завернули тело в ковер и обыскали квартиру потерпевшего. Добычей преступников стали личные вещи, техника и денежные средства общей стоимостью более 9 тысяч рублей. После совершения преступления они вернулись к своей знакомой, где продолжили распитие спиртных напитков, а на следующий день покинули город под предлогом поиска работы.

Правоохранительные органы задержали подозреваемых в Магнитогорске. В ходе расследования выяснились дополнительные обстоятельства: один из фигурантов, 37-летний мужчина, ранее нанес тяжкие телесные повреждения 43-летней женщине, с которой состоял в отношениях.

Оба преступника имели криминальное прошлое, причем старший из них уже отбывал наказание за убийство. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде 18 и 21 года лишения свободы с отбыванием в колониях строгого и особого режима соответственно.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: СК по РБ