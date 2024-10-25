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Суд обязал выплатить компенсацию семье погибшего строителя в Уфе

Суд обязал выплатить компенсацию семье погибшего строителя в Уфе

15:40, 25 окт 2024

В Уфе завершилось судебное разбирательство по делу о гибели молодого строителя. Верховный суд Башкирии вынес решение о выплате компенсации семье 29-летнего плотника, трагически погибшего на строительном объекте в августе 2023 года.

Несчастный случай произошел во время выполнения строительных работ на улице Зорге. Рабочий находился на 13-м этаже строящегося здания, когда произошло обрушение конструкций. Вместе с настилом из арматуры и элементами опалубки общим весом около двух тонн мужчина упал в шахту лифта. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

По информации из материалов дела, у погибшего остались супруга и малолетняя дочь. Следственные органы инициировали расследование обстоятельств происшествия для установления лиц, ответственных за несоблюдение правил техники безопасности на строительном объекте.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: Уфа происшествия несчастный случай
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