В Башкирии погиб мужчина при пожаре в частном доме

15:53, 25 окт 2024

В башкирском городе Стерлитамаке, по информации пресс-службы регионального управления МЧС России, вспыхнул пожар в частном доме на улице Полевая.

Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты обнаружили в помещении задымление. В ходе оперативных действий по тушению огня спасатели нашли на кровати тело 63-летнего мужчины, который, к сожалению, уже не подавал признаков жизни.

Огнеборцы локализовали возгорание на относительно небольшой площади — 10 квадратных метров, предотвратив распространение пламени на соседние помещения и постройки.

Для установления точных обстоятельств случившегося на месте работает следственно-оперативная группа совместно с дознавателем МЧС России. По предварительной версии специалистов, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ