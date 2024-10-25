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В Башкирии погиб мужчина при пожаре в частном доме

В Башкирии погиб мужчина при пожаре в частном доме

15:53, 25 окт 2024

В башкирском городе Стерлитамаке, по информации пресс-службы регионального управления МЧС России, вспыхнул пожар в частном доме на улице Полевая.

Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты обнаружили в помещении задымление. В ходе оперативных действий по тушению огня спасатели нашли на кровати тело 63-летнего мужчины, который, к сожалению, уже не подавал признаков жизни.

Огнеборцы локализовали возгорание на относительно небольшой площади — 10 квадратных метров, предотвратив распространение пламени на соседние помещения и постройки.

Для установления точных обстоятельств случившегося на месте работает следственно-оперативная группа совместно с дознавателем МЧС России. По предварительной версии специалистов, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Стерлитамак происшествия пожар
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