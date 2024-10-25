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В Башкирии ребенок пострадал во время ужина в детском саду

В Башкирии ребенок пострадал во время ужина в детском саду

19:15, 25 окт 2024

В детском саду № 10 города Стерлитамака произошел несчастный случай во время вечернего приема пищи. Двухлетняя воспитанница получила термический ожог, случайно опрокинув на себя горячий чай, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в помещении группы во время ужина. Медицинский работник дошкольного учреждения тут же оказал первую помощь пострадавшей, обработав место ожога и наложив стерильную повязку в соответствии с протоколом оказания первой медицинской помощи.

После происшествия родители доставили ребенка в медицинское учреждение для оценки состояния и назначения необходимого лечения. В настоящее время девочка проходит предписанный курс лечения в домашних условиях под наблюдением специалистов.

По имеющейся информации, ребенок посещал дошкольное учреждение относительно недолго — около трех недель до происшествия.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: скриншот видео
Теги: Стерлитамак происшествия
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