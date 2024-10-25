Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе столкнулись грузовик Scania и пассажирский ПАЗ: двое пострадавших

В Уфе столкнулись грузовик Scania и пассажирский ПАЗ: двое пострадавших

19:49, 25 окт 2024

В Уфе в пятницу, 25 октября, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузового транспорта. Инцидент случился на Сочинской улице около 17:00, когда поток автомобилей традиционно достигает пиковой нагрузки.

По информации регионального управления ГИБДД, грузовой автомобиль марки Scania совершил наезд на автобус ПАЗ, выполнявший рейс по маршруту № 235 «Сипайлово — Дема». В момент столкновения салон общественного транспорта был заполнен — в нем находились 20 пассажиров.

В результате происшествия медицинская помощь потребовалась двум пассажирам автобуса. Пострадавшие были доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи и обследования.

Сотрудники Госавтоинспекции приступили к расследованию обстоятельств аварии. Специалистам предстоит установить точные причины происшествия и степень ответственности участников дорожного движения.

В Башкирии 18-летняя студентка погибла в ДТП по вине лихача

Читайте также:

В Башкирии 18-летняя студентка погибла в ДТП по вине лихача
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфа происшествия аварии
Читайте также

Смертельное ДТП в Башкирии: автобус столкнулся с легковушкой, погибла женщина-водитель
---
Смертельное ДТП в Башкирии: автобус столкнулся с легковушкой, погибла женщина-водитель
Трое детей и двое взрослых пострадали в лобовом ДТП на трассе в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Трое детей и двое взрослых пострадали в лобовом ДТП на трассе в Башкирии
В Башкирии в аварию попал автобус с пассажирами
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварию попал автобус с пассажирами
Под Уфой «Нива» врезалась в стоящий грузовик: есть пострадавшие
Происшествия в Башкирии
Под Уфой «Нива» врезалась в стоящий грузовик: есть пострадавшие


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok