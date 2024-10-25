В Уфе столкнулись грузовик Scania и пассажирский ПАЗ: двое пострадавших

19:49, 25 окт 2024

В Уфе в пятницу, 25 октября, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузового транспорта. Инцидент случился на Сочинской улице около 17:00, когда поток автомобилей традиционно достигает пиковой нагрузки.

По информации регионального управления ГИБДД, грузовой автомобиль марки Scania совершил наезд на автобус ПАЗ, выполнявший рейс по маршруту № 235 «Сипайлово — Дема». В момент столкновения салон общественного транспорта был заполнен — в нем находились 20 пассажиров.

В результате происшествия медицинская помощь потребовалась двум пассажирам автобуса. Пострадавшие были доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи и обследования.

Сотрудники Госавтоинспекции приступили к расследованию обстоятельств аварии. Специалистам предстоит установить точные причины происшествия и степень ответственности участников дорожного движения.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ