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Пожарный извещатель спас многодетную семью от трагедии в Башкирии

Пожарный извещатель спас многодетную семью от трагедии в Башкирии

21:58, 25 окт 2024

25 октября в башкирском селе Зилаир своевременное срабатывание пожарного извещателя предотвратило возможную трагедию в доме, где проживает многодетная семья. По информации пресс-службы регионального управления МЧС России, благодаря оперативному оповещению удалось избежать жертв и пострадавших.

Инцидент произошел в частном домовладении, где проживают девять человек, включая пятерых несовершеннолетних детей. Возгорание началось в мансардном помещении жилья. Установленный в доме автономный пожарный извещатель немедленно среагировал на задымление, разбудив жильцов громким сигналом тревоги. В первые минуты происшествия женщина с двумя детьми самостоятельно покинули опасную зону.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. В тушении были задействованы две единицы специальной техники и шесть профессиональных пожарных. Благодаря слаженным действиям спасателей огонь был локализован и ликвидирован на площади 54 квадратных метра.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Зилаирский район происшествия пожар
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