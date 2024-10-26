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В Башкирии при пожаре в многоэтажке погиб мужчина

В Башкирии при пожаре в многоэтажке погиб мужчина

11:26, 26 окт 2024

В ночь на субботу в башкирском городе Нефтекамске произошел пожар в жилом многоквартирном доме на проспекте Комсомольский. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, происшествие случилось примерно в 3 часу ночи в квартире на пятом этаже.

Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты зафиксировали сильное задымление в коридорах здания. В ходе оперативных действий спасателям удалось эвакуировать 16 жильцов дома, из которых четверых пришлось спасать через задымленные помещения. К сожалению, владельца горящей квартиры спасти не удалось — его тело было обнаружено у входной двери.

Специалисты МЧС локализовали и потушили возгорание, охватившее площадь в 5 квадратных метров. Согласно предварительному расследованию, причиной пожара могла стать неосторожность при курении. В настоящее время компетентные органы проводят расследование всех обстоятельств происшествия.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Нефтекамск происшествия пожар
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