«300 тысяч за «магию»: жительница Башкирии попалась на удочку телевизионных мошенников-экстрасенсов

11:35, 26 окт 2024

В Башкирии зафиксирован случай мошенничества под видом оказания экстрасенсорных услуг. Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, жертвой аферистов стала 33-летняя жительница Кармаскалинского района, которая лишилась значительной суммы денег, пытаясь получить помощь в продаже недвижимости.

История началась с просмотра телевизионной передачи, где женщина обратила внимание на рекламное объявление, обещающее помощь в решении жизненных проблем. Желая ускорить процесс продажи квартиры, она связалась с указанным в объявлении контактом. Злоумышленники, представившиеся экстрасенсами, сразу приступили к реализации своего плана.

Мошенники действовали по отработанной схеме: сначала убедили жертву приобрести якобы необходимые «ритуальные принадлежности». Затем последовали требования о покупке неких «священных предметов», а позже — внушения о необходимости проведения «очистки душ». Каждый этап сопровождался денежными переводами.

В результате серии манипуляций потерпевшая перевела злоумышленникам около 300 тысяч рублей. По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ