Жители Уфы устроили посреди дороги разборки со стрельбой

12:23, 26 окт 2024

В Уфе группа молодых людей выясняла отношения прямо на проезжей части улицы Орджоникидзе. По имеющимся данным, инцидент, зафиксированный камерами очевидцев, перерос в применение предположительно травматического оружия.

Согласно видеоматериалам с места происшествия, группа людей вступила в перепалку с молодым человеком. Ситуация накалилась до такой степени, что один из участников конфликта произвел выстрел. Информации о пострадавших не поступало.

Правоохранительные органы отреагировали на инцидент после того, как информация появилась в интернете. Как сообщили представители пресс-службы МВД Башкирии, сотрудники отдела полиции № 2 УМВД зарегистрировали происшествие в ходе мониторинга социальных сетей. До этого момента официальных заявлений о случившемся в полицию не поступало.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств произошедшего. Устанавливаются личности участников конфликта и причины.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео