Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Жители Уфы устроили посреди дороги разборки со стрельбой

Жители Уфы устроили посреди дороги разборки со стрельбой

12:23, 26 окт 2024

В Уфе группа молодых людей выясняла отношения прямо на проезжей части улицы Орджоникидзе. По имеющимся данным, инцидент, зафиксированный камерами очевидцев, перерос в применение предположительно травматического оружия.

Согласно видеоматериалам с места происшествия, группа людей вступила в перепалку с молодым человеком. Ситуация накалилась до такой степени, что один из участников конфликта произвел выстрел. Информации о пострадавших не поступало.

Правоохранительные органы отреагировали на инцидент после того, как информация появилась в интернете. Как сообщили представители пресс-службы МВД Башкирии, сотрудники отдела полиции № 2 УМВД зарегистрировали происшествие в ходе мониторинга социальных сетей. До этого момента официальных заявлений о случившемся в полицию не поступало.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств произошедшего. Устанавливаются личности участников конфликта и причины.

В спальном районе Уфы раздались выстрелы

Читайте также:

В спальном районе Уфы раздались выстрелы
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия
Читайте также

Жители Уфы самостоятельно задержали предполагаемого насильника 15-летней девушки
Происшествия в Башкирии
Жители Уфы самостоятельно задержали предполагаемого насильника 15-летней девушки
В спальном районе Уфы раздались выстрелы
Происшествия в Башкирии
В спальном районе Уфы раздались выстрелы
В Башкирии случайные прохожие отбили у насильника молодую девушку
Происшествия в Башкирии
В Башкирии случайные прохожие отбили у насильника молодую девушку
В Уфе в элитном ЖК неизвестные открыли стрельбу
Происшествия в Башкирии
В Уфе в элитном ЖК неизвестные открыли стрельбу


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok