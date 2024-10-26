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В Башкирии, столкнувшись лоб в лоб с иномаркой, погиб 36-летний водитель - ВИДЕО

В Башкирии, столкнувшись лоб в лоб с иномаркой, погиб 36-летний водитель - ВИДЕО

12:34, 26 окт 2024

В башкирском городе Туймазы произошла смертельная авария. По информации Управления ГИБДД по Республике Башкортостан, дорожно-транспортное происшествие случилось вечером на улице 70 лет Октября.

По предварительным данным правоохранительных органов, водитель отечественного автомобиля ВАЗ-2114 совершил опасный манёвр, выехав на полосу встречного движения. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем марки Geely, за рулём которого находилась 37-летняя жительница Туймазов.

В результате аварии оба участника ДТП получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в местную больницу. К сожалению, несмотря на усилия медиков, 36-летний водитель ВАЗ-2114 скончался от полученных травм.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование обстоятельств происшествия. Специалистам предстоит установить точные причины выезда автомобиля на встречную полосу и все детали случившегося.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Туймазы происшествия аварии
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