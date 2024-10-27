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В Уфе музыкант лишился миллионных сбережений доверившись лже-инвесторам

В Уфе музыкант лишился миллионных сбережений доверившись лже-инвесторам

11:33, 27 окт 2024

В Башкортостане зафиксирован случай крупного инвестиционного мошенничества. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, жертвой злоумышленников стал профессиональный музыкант из Уфы, лишившийся 4,5 миллионов рублей.

По данным правоохранительных органов, схема обмана длилась на протяжении двух месяцев. Первоначальный контакт был установлен через популярный мессенджер, где мошенник искусно представился специалистом в области инвестиций. Злоумышленник предложил потерпевшему участие в якобы выгодном инвестиционном проекте, обещая значительную прибыль через специально созданный накопительный счет.

Доверившись профессионально выстроенной легенде, музыкант систематически переводил свои сбережения на указанные счета. Однако обещанных дивидендов артист так и не дождался, что заставило его обратиться в правоохранительные органы.

В связи с участившимися случаями подобного мошенничества МВД по РБ напоминает о базовых правилах финансовой безопасности. Специалисты настоятельно рекомендуют игнорировать звонки от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками банков, правоохранительных органов или операторов связи. Важно помнить, что современные технологии позволяют мошенникам подменять телефонные номера, имитируя звонки от официальных организаций.

Эксперты также призывают граждан проявлять особую осторожность при общении в социальных сетях, избегать перехода по подозрительным ссылкам и воздерживаться от использования непроверенных сайтов.

Ранее мы писали о том, что в Кармаскалинском районе 33-летняя женщина, поверив рекламе экстрасенсов, обещавших помочь с продажей квартиры, перевела мошенникам около 300 тысяч рублей на покупку различных ритуальных предметов и проведение обрядов. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия мошенники
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