Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии лифт с беременной женщиной и детьми рухнул вниз с четвертого этажа

В Башкирии лифт с беременной женщиной и детьми рухнул вниз с четвертого этажа

15:38, 27 окт 2024

В башкирском городе Нефтекамске в многоквартирном доме на Комсомольском проспекте лифт с пассажирами упал с четвертого на второй этаж. Об этом рассказали местные жители.

В момент происшествия в кабине находилась беременная женщина с детьми. К счастью, обошлось без серьезных травм. Однако, по словам горожан, ни управляющая компания, ни организация, обслуживающая лифтовое оборудование, не признают факт аварии, ставя под сомнение свидетельства жильцов дома.

Местные рекомендуют пострадавшим обратиться в прокуратуру для проведения расследования инцидента

По данным Ростехнадзора, все лифты должны проходить регулярное техническое обслуживание и плановые проверки безопасности.

Ранее мы писали о том, что в Уфе директор компании, ответственной за обслуживание лифтов, предстанет перед судом по обвинению в халатности. В результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей в январе этого года лифт с пятью пассажирами сорвался с шестого этажа, причинив им травмы различной степени тяжести.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Нефтекамск происшествия
Читайте также

В Башкирии при пожаре в многоэтажке погиб мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре в многоэтажке погиб мужчина
В Башкирии случайные прохожие отбили у насильника молодую девушку
Происшествия в Башкирии
В Башкирии случайные прохожие отбили у насильника молодую девушку
В Башкирии во время движения загорелся автобус с пассажирами
Происшествия в Башкирии
В Башкирии во время движения загорелся автобус с пассажирами
В Башкирии следящий за детьми мужчина вызвал беспокойство у горожан
Общество в Башкирии
В Башкирии следящий за детьми мужчина вызвал беспокойство у горожан


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok