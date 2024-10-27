В Башкирии лифт с беременной женщиной и детьми рухнул вниз с четвертого этажа

15:38, 27 окт 2024

В башкирском городе Нефтекамске в многоквартирном доме на Комсомольском проспекте лифт с пассажирами упал с четвертого на второй этаж. Об этом рассказали местные жители.

В момент происшествия в кабине находилась беременная женщина с детьми. К счастью, обошлось без серьезных травм. Однако, по словам горожан, ни управляющая компания, ни организация, обслуживающая лифтовое оборудование, не признают факт аварии, ставя под сомнение свидетельства жильцов дома.

Местные рекомендуют пострадавшим обратиться в прокуратуру для проведения расследования инцидента

По данным Ростехнадзора, все лифты должны проходить регулярное техническое обслуживание и плановые проверки безопасности.

Ранее мы писали о том, что в Уфе директор компании, ответственной за обслуживание лифтов, предстанет перед судом по обвинению в халатности. В результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей в январе этого года лифт с пятью пассажирами сорвался с шестого этажа, причинив им травмы различной степени тяжести.

Автор: Семен Подгорный