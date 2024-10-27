В Башкирии женщина выжила в пожаре, в котором погиб мужчина

21:40, 27 окт 2024

В деревне Чишмы Бирского района Республики Башкортостан пожар в жилом доме унес жизнь 51-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС 27 октября.

Сигнал о возгорании поступил в единую диспетчерскую службу от местных жителей, заметивших густой дым, поднимающийся над частным домовладением. На момент происшествия внутри находились двое — мужчина и женщина.

Несмотря на сильное задымление, женщина смогла пробраться к выходу ползком. Бдительные соседи, заметив ее попытки выбраться, тут же пришли ей на помощь.

К сожалению, для второго жильца дома спасение пришло слишком поздно. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили тело 51-летнего мужчины без признаков жизни. Медицинская бригада констатировала смерть пострадавшего.

По информации следственной группы, предварительной причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. В настоящее время специалисты МЧС и следователи проводят детальное расследование обстоятельств происшествия.

Ранее мы писали о том, что в Нефтекамске в многоэтажке на проспекте Комсомольский ночью произошел пожар, унесший жизнь человека. Спасатели эвакуировали 16 жильцов, но хозяин квартиры, где произошло возгорание, погиб.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ