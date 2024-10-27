В столкновение трех грузовиков под Челябинском погиб водитель из Башкирии

23:48, 27 окт 2024

Смертельное столкновение трех грузовиков произошло на федеральной трассе М5 в Челябинской области. Инцидент случился днем 27 октября вблизи границы с Республикой Башкортостан.

По информации региональной Госавтоинспекции, около полудня на 1595-м километре магистрали произошла массовая авария большегрузных автомобилей. Спровоцировал ее 58-летний водитель грузовика марки Dongfeng, который не соблюл безопасную дистанцию до впереди стоящего транспортного средства. В результате его автомобиль столкнулся с другим Dongfeng под управлением 53-летнего водителя. Сила удара была такова, что второй грузовик протаранил находившуюся впереди Scania, которой управлял 45-летний шофер.

Водитель первого грузовика получил несовместимые с жизнью травмы. Спасателям МЧС пришлось применить специальное оборудование для извлечения тела из деформированной кабины.

Для ликвидации последствий происшествия потребовалось временное ограничение движения с последующей организацией реверсивного проезда. Полноценное двустороннее движение было восстановлено только после 21:00.

Ранее мы писали о том, что в Туймазах на улице 70 лет Октября столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и Geely. В результате лобового столкновения погиб 36-летний водитель отечественного автомобиля, а 37-летняя женщина, управлявшая иномаркой, госпитализирована.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ