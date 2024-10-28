В деревне Башкирии волки задрали 6 овец

09:34, 28 окт 2024

В Баймакском районе Башкирии зафиксирован случай нападения диких хищников на домашних животных. Инцидент произошел днем в окрестностях деревни Абдулкаримово, где стая волков загрызла овец, находившихся на свободном выпасе.

По информации руководителя Абдулкаримовского сельсовета Альфии Мусиной, с наступлением осеннего периода в районе наблюдается повышенная активность хищников. В результате нападения погибло шесть особей мелкого рогатого скота. Факт гибели животных от действий волков подтвержден местной ветеринарной службой.

Информация о происшествии была распространена среди местных жителей через соцсети.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: Башинформ