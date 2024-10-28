Водитель в Уфе перепутал дорогу с надземным переходом

14:35, 28 окт 2024

В понедельник, 28 октября, в Демском районе Уфы автомобиль марки «Киа-Рио» оказался на надземном пешеходном переходе на улице Центральная.

Согласно информации городской Госавтоинспекции, около 11 часов водитель транспортного средства потерял контроль над управлением. В результате легковой автомобиль въехал на конструкцию пешеходного моста, где столкнулся с ограждением и остановился. В момент инцидента на мосту находился пешеход, которому удалось своевременно отреагировать на ситуацию.

Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. В результате аварии никто не пострадал, однако автомобиль получил механические повреждения: деформирован капот и отделился бампер. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование обстоятельств происшествия.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ