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В Уфе задержан мужчина, обвиняемый в развратных действиях в отношении несовершеннолетней

В Уфе задержан мужчина, обвиняемый в развратных действиях в отношении несовершеннолетней

17:55, 28 окт 2024

Следственный комитет Республики Башкортостан сообщил о завершении расследования дела, связанного с противоправными действиями в отношении несовершеннолетней через интернет. Инцидент произошел в начале 2024 года.

По данным следствия, в период с февраля по март текущего года житель Уфы установил контакт с 12-летней девочкой через мессенджер. Подозреваемый, достоверно зная о возрасте ребенка, склонил несовершеннолетнюю к обмену фотографиями интимного характера. Преступление раскрылось после того, как родители заметили изменения в поведении дочери и обратились в правоохранительные органы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий специалисты установили местонахождение подозреваемого на территории Башкирии. При задержании следователи изъяли электронные устройства, использовавшиеся для коммуникации с потерпевшей. В ходе следственных действий задержанный признал свою вину.

Правоохранительные органы предъявили обвинение по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи проверяют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

По информации региональных Telegram-каналов, обвиняемым является 66-летний Александр К., ранее принимавший участие в телевизионном шоу «Голос» (18+).

Автор: Семен Подгорный
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