В Башкирии задержан пенсионер, напавший с ножом на зятя

18:02, 28 окт 2024

В Учалинском районе Республики Башкортостан произошел инцидент, в результате которого 47-летний мужчина получил серьезное ножевое ранение от собственного тестя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Происшествие случилось в будний день, когда хозяйка дома находилась на работе. В её отсутствие двое мужчин, проживающих под одной крышей, решили организовать застолье.

По информации правоохранительных органов, во время распития спиртных напитков между 65-летним хозяином дома и его зятем вспыхнул словесный конфликт. В порыве гнева пожилой мужчина схватился за нож и нанес удар своему родственнику, после чего преспокойно отправился отдыхать, оставив раненого истекать кровью.

Трагедию предотвратила несовершеннолетняя дочь пострадавшего, вовремя обнаружившая отца и сообщившая о случившемся матери. Женщина вызвала бригаду скорой помощи. Медицинские работники, прибывшие на место происшествия, доставили пострадавшего в больницу, откуда и поступил сигнал в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции быстро установили личность подозреваемого, который не стал отрицать свою причастность к преступлению и дал признательные показания. В настоящее время правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый задержан, орудие преступления изъято.





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Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ