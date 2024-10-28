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Три человека погибли в аварии на трассе Магнитогорск — Ира в Башкирии

Три человека погибли в аварии на трассе Магнитогорск — Ира в Башкирии

22:08, 28 окт 2024

В Кугарчинском районе Башкирии, 28 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 3 человека. Инцидент случился на автомобильной трассе, соединяющей Магнитогорск и населенный пункт Ира, недалеко от деревни Салихкулово.

По предварительным данным регионального ГАИ, лоб в лоб столкнулись две автомашины: отечественный автомобиль УАЗ под управлением 66-летнего водителя и легковой автомобиль Hyundai Accent, за рулем которого находился 61-летний мужчина.

Сила удара оказалась настолько значительной, что водитель и два пассажира корейского автомобиля получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте происшествия. Водитель и пассажир УАЗа выжили, но получили серьезные травмы. Медики транспортировали пострадавших в ближайшее медицинское учреждение.

В настоящее время на месте происшествия ведут работу сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения и представители экстренных служб.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Кугарчинский район происшествия аварии
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