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Водитель Daewoo Nexia попал в больницу после аварии на трассе М5 в Уфе

Водитель Daewoo Nexia попал в больницу после аварии на трассе М5 в Уфе

10:23, 29 окт 2024

В минувший понедельник, 28 октября, на федеральной автомагистрали М5 в Уфе произошла авария с участием легкового автомобиля. По информации региональной Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие случилось на участке дороги, ведущем к Нагаевскому шоссе.

За рулем автомобиля Daewoo Nexia находился 31-летний мужчина, который по невыясненным причинам не справился с управлением транспортным средством. В результате автомобиль совершил съезд с проезжей части и опрокинулся в придорожный кювет.

Прибывшие на место происшествия медики экстренно госпитализировали водителя с серьезными травмами. В рамках стандартной процедуры расследования у пострадавшего были взяты анализы для установления наличия алкоголя в крови.

Специалисты следственного отдела ГИБДД в настоящий момент проводят комплексное расследование всех обстоятельств аварии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфа происшествия аварии
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