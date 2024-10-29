Водитель Daewoo Nexia попал в больницу после аварии на трассе М5 в Уфе

10:23, 29 окт 2024

В минувший понедельник, 28 октября, на федеральной автомагистрали М5 в Уфе произошла авария с участием легкового автомобиля. По информации региональной Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие случилось на участке дороги, ведущем к Нагаевскому шоссе.

За рулем автомобиля Daewoo Nexia находился 31-летний мужчина, который по невыясненным причинам не справился с управлением транспортным средством. В результате автомобиль совершил съезд с проезжей части и опрокинулся в придорожный кювет.

Прибывшие на место происшествия медики экстренно госпитализировали водителя с серьезными травмами. В рамках стандартной процедуры расследования у пострадавшего были взяты анализы для установления наличия алкоголя в крови.

Специалисты следственного отдела ГИБДД в настоящий момент проводят комплексное расследование всех обстоятельств аварии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ