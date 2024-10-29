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В Уфе задержали грабителя, напавшего в подъезде на 91-летнюю пенсионерку

В Уфе задержали грабителя, напавшего в подъезде на 91-летнюю пенсионерку

14:19, 29 окт 2024

В Уфе правоохранительные органы оперативно раскрыли преступление против пожилого человека. Инцидент, зафиксированный камерами видеонаблюдения произошел в одном из многоквартирных домов города.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой МВД Республики Башкортостан, преступление было совершено среди бела дня, около 16:00. Жертвой нападения стала 91-летняя жительница Уфы, возвращавшаяся домой. Злоумышленник, которым оказался 37-летний местный житель, первоначально попытался заговорить с пожилой женщиной, интересуясь наличием у нее денежных средств.

Несмотря на то, что пенсионерка проигнорировала вопрос незнакомца, он проследовал за ней в подъезд, где совершил нападение и похитил сумку, содержащую личные документы и денежные средства. Момент преступления был зафиксирован системой видеонаблюдения, на записи отчетливо слышны крики о помощи потерпевшей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. На допросе он признал свою вину и сообщил следователям, что избавился от сумки, оставив себе банковские карты и документы жертвы. Правоохранительные органы инициировали уголовное расследование, ведется сбор доказательной базы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия ограбление
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