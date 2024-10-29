В Уфе на Затонском шоссе столкнулись Ford и автомобиль такси: есть погибший
19:34, 29 окт 2024
В Уфимском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Инцидент случился днем 29 октября на Затонском шоссе, где автомобиль Ford Fiesta совершил столкновение с припаркованным на обочине такси Hyundai Solaris.
По предварительным данным Управления ГИБДД по Республике Башкортостан, легковой автомобиль Ford Fiesta двигался в направлении Уфы. При невыясненных обстоятельствах водитель потерял контроль над транспортным средством, что привело к столкновению с такси Hyundai Solaris, находившимся на обочине. В результате аварии пассажир Ford получил несовместимые с жизнью травмы.
Следственно-оперативная группа дорожной полиции проводит расследование на месте происшествия.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Грузовик и 2 легковушки столкнулись в Башкирии: есть жертвы
Происшествия в Башкирии
В Башкирии столкнулись три иномарки: есть пострадавшие
Происшествия в Башкирии
Три человека пострадали в аварии с микроавтобусом Ford Transit под Уфой
Происшествия в Башкирии
Три человека погибли в аварии на трассе Магнитогорск — Ира в Башкирии