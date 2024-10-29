В Уфе на Затонском шоссе столкнулись Ford и автомобиль такси: есть погибший

19:34, 29 окт 2024

В Уфимском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Инцидент случился днем 29 октября на Затонском шоссе, где автомобиль Ford Fiesta совершил столкновение с припаркованным на обочине такси Hyundai Solaris.

По предварительным данным Управления ГИБДД по Республике Башкортостан, легковой автомобиль Ford Fiesta двигался в направлении Уфы. При невыясненных обстоятельствах водитель потерял контроль над транспортным средством, что привело к столкновению с такси Hyundai Solaris, находившимся на обочине. В результате аварии пассажир Ford получил несовместимые с жизнью травмы.

Следственно-оперативная группа дорожной полиции проводит расследование на месте происшествия.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ