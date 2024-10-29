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В Уфе бдительный гражданин помог задержать нетрезвого водителя

В Уфе бдительный гражданин помог задержать нетрезвого водителя

21:22, 29 окт 2024

Инцидент произошел на улице Академика Королева в Уфе, где внимательный горожанин заметил подозрительное поведение водителя автомобиля Chevrolet Cruze. Не оставшись равнодушным к потенциальной угрозе безопасности других участников движения, житель города немедленно сообщил о своих подозрениях через специализированный чат-бот ГИБДД.

Патрульные экипажи ДПС оперативно отреагировали на поступивший сигнал. При задержании выяснилось, что за рулем находился 40-летний уфимец, который не только управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии, но и проявил неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Правоохранителям пришлось применить физическую силу для проведения медицинского освидетельствования.

Последующая проверка выявила значительное превышение допустимого уровня алкоголя в выдыхаемом воздухе — 1,155 мл/л. На нарушителя составили сразу несколько административных протоколов: за управление транспортным средством в состоянии опьянения, неподчинение требованиям сотрудников полиции и игнорирование правил использования ремней безопасности.

Как сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Башкирии Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале, данный случай демонстрирует эффективность взаимодействия граждан и правоохранительных органов в обеспечении безопасности дорожного движения.

В Башкирии бдительный гражданин помог задержать пьяного водителя из Удмуртии

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В Башкирии бдительный гражданин помог задержать пьяного водителя из Удмуртии
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфа происшествия
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