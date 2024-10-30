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ДТП под Уфой: девятилетняя девочка пострадала при столкновении двух иномарок

ДТП под Уфой: девятилетняя девочка пострадала при столкновении двух иномарок

09:57, 30 окт 2024

В минувший вторник, 29 октября 2024 года, на трассе Уфа-Оренбург произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, в результате которого травмы получил несовершеннолетний пассажир. Информацию об инциденте предоставила пресс-служба ГИБДД Уфы.

По предварительным данным правоохранительных органов, инцидент произошел на участке автодороги в направлении села Булгаково. Водитель автомобиля Hyundai Solaris, женщина 49 лет, допустила столкновение с двигавшимся в попутном направлении Renault Grand Scenic.

В результате происшествия девятилетняя девочка, находившаяся в салоне автомобиля Renault, получила травмы различной степени тяжести. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь в условиях медицинского учреждения, после чего ребенок был отпущен на амбулаторное лечение.

Сотрудники ГИБДД инициировали административное расследование с целью установления всех обстоятельств и причин дорожно-транспортного происшествия.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: происшествия аварии Уфимский район
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