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В Башкирии семья полицейского оказалась в смертельной ловушке

В Башкирии семья полицейского оказалась в смертельной ловушке

11:07, 30 окт 2024

В башкирском городе Ишимбае сотрудник правоохранительных органов, рискуя жизнью, спас свою семью и других жителей из охваченного огнем многоквартирного дома. Информацию об инциденте предоставила пресс-служба МВД Республики Башкортостан.

События развернулись во время планового патрулирования города. Лейтенант полиции Ришат Шарафутдинов и его напарник Наиль Яхин получили сообщение о возгорании в жилом доме на улице Докучаева. Прибыв первыми на место происшествия, полицейские обнаружили, что пожар возник в том же подъезде, где проживает семья Шарафутдинова.

Очаг возгорания находился напротив квартиры полицейского. Едкий черный дым быстро заполнил лестничную клетку, создавая угрозу жизни находившихся в квартире жены офицера и двоих детей, включая годовалого малыша.

Не теряя ни секунды, Шарафутдинов пробрался сквозь задымленный подъезд в свою квартиру. В первую очередь он вынес младшего ребенка, передав его напарнику, после чего вернулся за остальными членами семьи. Несмотря на серьезное отравление продуктами горения, офицер продолжил выполнять служебные обязанности до прибытия пожарных.

В настоящее время Ришат Шарафутдинов проходит лечение в городской больнице. Врачи оценивают его состояние как стабильное. По данным предварительного расследования, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности жителями соседней квартиры.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Ишимбай происшествия пожар
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