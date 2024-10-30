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Мать троих детей пострадала при ограблении магазина в Уфе

Мать троих детей пострадала при ограблении магазина в Уфе

11:14, 30 окт 2024

В Уфе произошло вооруженное нападение на торговую точку. По информации телеграмм-каналов от 30 октября, злоумышленник совершил налет на продуктовый магазин по улице Невского, похитив 18 тысяч рублей и ранив сотрудницу торговой точки.

Инцидент случился в обычный будний день, когда в магазин вошел мужчина с капюшоном. Вооружившись ножом, он направился к кассовой зоне. В попытке остановить преступника сотрудница магазина схватилась за лезвие ножа, получив серьезные порезы рук. Продавец умоляла не причинять ей вреда, ссылаясь на то, что она воспитывает троих детей.

Под угрозой применения оружия сотрудница была вынуждена показать местонахождение денежных средств. Воспользовавшись моментом, женщина выбежала на улицу.

Преступник действовал хладнокровно. Оставшись один в торговом зале, он методично собрал наличность в размере 18 тысяч рублей и скрылся с места преступления. После инцидента пострадавшая обратилась в правоохранительные органы с заявлением о случившемся.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия ограбление
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