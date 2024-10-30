В Башкирии осудили виновников смертельного ДТП

13:11, 30 окт 2024

Бирский межрайонный суд завершил рассмотрение дела о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом. На скамье подсудимых оказались два автомобилиста, совершивших неосторожные действия за рулем. Суд признал их виновными в нарушении ПДД, повлекшем гибель людей.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Водители отечественной «Лады-211440» и кроссовера «Киа Спортейдж» предприняли одновременную попытку обгона грузовика MAN. Выехав на встречную полосу, они создали аварийную ситуацию для двигавшейся навстречу «Лады Весты».

Зафиксированный видеорегистратором грузового автомобиля инцидент показал, как 22-летний водитель «Весты», пытаясь избежать столкновения с «ВАЗ-2114», выехал на обочину. Затем автомобиль вынесло на встречный грузовик, после чего последовало столкновение с «Киа Спортейдж». Машина загорелась, оба находившихся в ней молодых человека скончались на месте. Водитель кроссовера был госпитализирован.

Подсудимые полностью признали свою вину в случившемся. Согласно решению суда, один из виновников проведет в колонии-поселении 3 года, второй — 2 года и 6 месяцев. Оба лишены права управления транспортными средствами: первый на 2 года и 6 месяцев, второй — на 2 года.

Суд обязал нарушителей возместить ущерб за поврежденный автомобиль погибшего в размере почти 390 тысяч рублей. Владелец иномарки добровольно компенсировал причиненный ущерб, со второго участника ДТП взыскано 2,3 миллиона рублей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ