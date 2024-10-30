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В Уфе пассажиры помогли задержать дебоширок, разбивших окно автобуса

В Уфе пассажиры помогли задержать дебоширок, разбивших окно автобуса

20:08, 30 окт 2024

В Уфе произошел инцидент с участием двух молодых женщин, нарушивших общественный порядок на остановке общественного транспорта. Ситуация привлекла внимание правоохранительных органов после происшествия с автобусом марки «НефАЗ».

Инцидент получил огласку благодаря видеоматериалам, распространенным через Telegram-канал Mash. На записи зафиксирован момент, когда одна из участниц происшествия покидает салон автобуса через разбитое окно, после чего ее задерживают пассажиры.

По информации очевидцев, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения девушки, проходили мимо остановки. В определенный момент одна из них разбила окно маршрутного транспорта, метнув в него пустую емкость из-под игристого вина.

Бдительные прохожие не остались равнодушными к происходящему и задержали нарушительниц до прибытия представителей правопорядка. При этом одной из задержанных удалось ненадолго освободиться и покинуть салон через поврежденное ею же окно, однако попытка побега оказалась неудачной.

Представители МВД подтвердили факт задержания.

«Девушки доставлены в отдел полиции № 10 по городу Уфе. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — говорится в официальном сообщении ведомства.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия
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