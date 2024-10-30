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В Башкирии муж облил супругу горючей жидкостью и поджег

В Башкирии муж облил супругу горючей жидкостью и поджег

20:25, 30 окт 2024

В Башкирии прокуратура Белебеевского района обратилась в Верховный суд республики с требованием возобновить уголовное дело в отношении мужчины, который причинил тяжкий вред здоровью своей супруге и незаконно лишил её свободы.

В мае 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина облил спящую жену спиртом и поджёг её с помощью газовой горелки. В результате женщина получила серьёзные ожоги.

После этого, как установило следствие, обвиняемый в течение недели удерживал пострадавшую в доме, не позволяя ей обратиться за медицинской помощью и угрожая повторным поджогом в случае попытки побега или обращения за помощью.

К счастью, женщину удалось освободить благодаря вмешательству правоохранительных органов. Однако, несмотря на тяжесть преступления, в суде первой инстанции пострадавшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела, ссылаясь на примирение с мужем.

Прокуратура не согласилась с таким решением и обжаловала его в апелляционном порядке. В результате дело было возобновлено, и теперь мужчине придётся ответить за свои жестокие действия.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Белебеевский район происшествия
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