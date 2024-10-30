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В Уфе разыскивают 12-летнего мальчика

В Уфе разыскивают 12-летнего мальчика

20:45, 30 окт 2024

Сразу два поисково-спасательных отряда Уфы объявили о розыске несовершеннолетнего ребенка. О местонахождении Тимура Рахимова ничего неизвестно с 30 октября.

По имеющейся информации, юного уфимца в последний раз заметили вблизи садового товарищества № 39 ОСТ ОАО УМПО. Представители добровольческих организаций «ЛизаАлерт» и «Башрегионспас» координируют поисковые мероприятия.

Подросток имеет следующие внешние признаки:
— Возраст: 12 лет
— Рост: 158 сантиметров
— Телосложение: худощавое
— Цвет волос: светло-каштановый
— Цвет глаз: карий.

В момент исчезновения на мальчике была надета темная верхняя одежда, темные брюки и обувь такого же цвета.

Сбор добровольцев назначен у остановочного пункта «Коллективный сад № 43 ОСТ ОАО УМПО».

При наличии сведений о местонахождении ребенка следует связаться со спасательными службами:
— Единый номер экстренных служб: 112
— Горячая линия: 8-800-700-54-52
— Дополнительный контакт: 8-937-310-21-12.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия поиск
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