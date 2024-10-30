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В Башкирии экс-сотрудник ФСИН за взятку пронес телефоны в колонию

В Башкирии экс-сотрудник ФСИН за взятку пронес телефоны в колонию

21:14, 30 окт 2024

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего руководителя пожарной части исправительного учреждения в Салавате. Должностное лицо подозревается в получении взятки и превышении полномочий.

Согласно материалам следствия, инцидент произошел в конце августа 2024 года. Фигурант уголовного дела получил вознаграждение в виде оборудования для плазменной резки. За это он согласился пронести на режимную территорию два мобильных телефона.

Для реализации преступного замысла сотрудник колонии поместил телефоны в зарядное устройство автомобильного аккумулятора, после чего передал одному из заключенных.

Факт получения взятки выявили сотрудники отдела собственной безопасности регионального управления ФСИН по Республике Башкортостан. На данный момент следователи проводят первоначальные процессуальные действия, собирают доказательства и проверяют причастность подозреваемого к другим нарушениям закона.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Салават происшествия взятка
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