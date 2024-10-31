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Тревожные сутки позади: в Уфе завершились поиски 12-летнего мальчика

Тревожные сутки позади: в Уфе завершились поиски 12-летнего мальчика

09:38, 31 окт 2024

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Башрегионспас» сообщили долгожданную новость — завершились поиски пропавшего ребенка в Уфе.

Тревожная ситуация развивалась со вчерашнего дня, когда 12-летний мальчик перестал выходить на связь. Последний раз юного уфимца заметили в районе коллективного сада № 39 ОСТ ОАО УМПО.

Поисковая операция, в которой участвовали добровольцы ДПСО «Башрегионспас», успешно завершилась ночью. Самое главное — ребенок найден живым.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия поиск
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