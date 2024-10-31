Тревожные сутки позади: в Уфе завершились поиски 12-летнего мальчика
09:38, 31 окт 2024
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Башрегионспас» сообщили долгожданную новость — завершились поиски пропавшего ребенка в Уфе.
Тревожная ситуация развивалась со вчерашнего дня, когда 12-летний мальчик перестал выходить на связь. Последний раз юного уфимца заметили в районе коллективного сада № 39 ОСТ ОАО УМПО.
Поисковая операция, в которой участвовали добровольцы ДПСО «Башрегионспас», успешно завершилась ночью. Самое главное — ребенок найден живым.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети