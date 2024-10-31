Дорогая выходка: пассажир поезда из Башкирии заплатит двойную цену за поездку в Магнитогорск

09:47, 31 окт 2024

Неприятный инцидент произошел в поезде Нижневартовск — Адлер, где сотрудники транспортной полиции Тюмени были вынуждены принять меры в отношении одного из пассажиров. По информации пресс-службы управления на транспорте МВД России по УрФО, нарушителем оказался 42-летний житель Башкирии, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Попутчики нарушителя сообщили правоохранителям, что мужчина не только употреблял спиртные напитки во время поездки, но и использовал нецензурную лексику, чем очень мешал отдыху других пассажиров. Ситуацию усугубило курение в неположенном месте — на переходной площадке между вагонами, о чем сообщила проводник состава.

Поездная бригада приняла решение отказать дебоширу в дальнейшем следовании по маршруту. После доставления в дежурную часть нарушитель отказался проходить медицинское освидетельствование. В результате противоправных действий на мужчину составили три административных протокола, а общая сумма штрафа составила 1700 рублей.

Примечательно, что пассажир направлялся из Сургута в Магнитогорск. Теперь, помимо уплаты штрафа, ему придется приобрести новый билет для продолжения прерванного путешествия.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО