В Башкирии датчик пожара спас аквапарк

10:07, 31 окт 2024

Современные технологии пожарной безопасности доказали свою эффективность в башкирском селе Новоабзаково. Благодаря оперативному срабатыванию пожарного извещателя удалось предотвратить распространение огня в местном аквапарке «Аквариум».

Как сообщает пресс-служба республиканского МЧС, возгорание произошло в раздевалке развлекательного комплекса. Пламя успело повредить потолочное покрытие на участке в шесть квадратных метров и уничтожить светодиодный плафон.

Установленная система пожарной сигнализации сработала в штатном режиме. Огонь был локализован и потушен еще до прибытия пожарных расчетов МЧС.

В настоящее время дознаватель МЧС проводит расследование случившегося для установления точных причин возгорания.

Читайте также: В Башкирии семья полицейского оказалась в смертельной ловушке

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ