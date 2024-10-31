Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии датчик пожара спас аквапарк

В Башкирии датчик пожара спас аквапарк

10:07, 31 окт 2024

Современные технологии пожарной безопасности доказали свою эффективность в башкирском селе Новоабзаково. Благодаря оперативному срабатыванию пожарного извещателя удалось предотвратить распространение огня в местном аквапарке «Аквариум».

Как сообщает пресс-служба республиканского МЧС, возгорание произошло в раздевалке развлекательного комплекса. Пламя успело повредить потолочное покрытие на участке в шесть квадратных метров и уничтожить светодиодный плафон.

Установленная система пожарной сигнализации сработала в штатном режиме. Огонь был локализован и потушен еще до прибытия пожарных расчетов МЧС.

В настоящее время дознаватель МЧС проводит расследование случившегося для установления точных причин возгорания.

В Башкирии семья полицейского оказалась в смертельной ловушке

Читайте также:

В Башкирии семья полицейского оказалась в смертельной ловушке
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия пожар
Читайте также

Пожарный извещатель спас многодетную семью от трагедии в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Пожарный извещатель спас многодетную семью от трагедии в Башкирии
В Башкирии в психоневрологическом интернате произошел пожар, эвакуировали почти 200 пациентов
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в психоневрологическом интернате произошел пожар, эвакуировали почти 200 пациентов
В Башкирии после пожара в частном доме обнаружили тело мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии после пожара в частном доме обнаружили тело мужчины
В Башкирии в послеке Юматово загорелся коттедж
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в послеке Юматово загорелся коттедж


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok