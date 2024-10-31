В Башкирии датчик пожара спас аквапарк
10:07, 31 окт 2024
Современные технологии пожарной безопасности доказали свою эффективность в башкирском селе Новоабзаково. Благодаря оперативному срабатыванию пожарного извещателя удалось предотвратить распространение огня в местном аквапарке «Аквариум».
Как сообщает пресс-служба республиканского МЧС, возгорание произошло в раздевалке развлекательного комплекса. Пламя успело повредить потолочное покрытие на участке в шесть квадратных метров и уничтожить светодиодный плафон.
Установленная система пожарной сигнализации сработала в штатном режиме. Огонь был локализован и потушен еще до прибытия пожарных расчетов МЧС.
В настоящее время дознаватель МЧС проводит расследование случившегося для установления точных причин возгорания.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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