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Стало известно, кто пытался проехать по надземному мосту в Уфе и сбежал с места ДТП

Стало известно, кто пытался проехать по надземному мосту в Уфе и сбежал с места ДТП

10:56, 31 окт 2024

В Уфе завершилось расследование необычного дорожного происшествия. Сотрудники уфимской Госавтоинспекции установили личность автомобилиста, совершившего ДТП на надземном пешеходном переходе и скрывшегося с места происшествия.

Инцидент произошел ранним утром 28 октября. Автомобиль марки Kia Rio, двигавшийся по тротуару улицы Центральная, потерял управление и совершил наезд на лестничную конструкцию надземного моста. После столкновения водитель предпочел покинуть место происшествия, оставив поврежденное транспортное средство.

В результате оперативно-розыскных действий инспекторы городского Полка ДПС выяснили неожиданный факт: за рулем находилась 56-летняя автолюбительница. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, ущерб был нанесен только автомобилю.

Правонарушительницу привлекли к административной ответственности. По решению мирового судьи Демского района за невыполнение обязанностей участника ДТП и оставление места происшествия женщина лишена водительских прав сроком на один год.

Водитель в Уфе перепутал дорогу с надземным переходом

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия ДТП
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