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Полиция обнаружила запрещенные вещества у пассажира поезда Уфа – Новый Уренгой

Полиция обнаружила запрещенные вещества у пассажира поезда Уфа – Новый Уренгой

14:12, 31 окт 2024

На железнодорожном маршруте Уфа — Новый Уренгой внимание правоохранителей привлек пассажир, находившийся между 17 и 18 вагонами. Мужчина использовал самодельное приспособление для курения вещества с характерным ароматом.

При появлении представителей власти гражданин предпринял попытку скрыться в купе. На пути следования он избавился от курительного устройства, выбросив его в мусорный контейнер. Однако действия пассажира не остались незамеченными.

В ходе досмотра личных вещей у 35-летнего жителя Стерлитамака обнаружили упаковку из-под кофейного напитка. Внутри находилось растительное вещество, которое, по признанию самого задержанного, являлось марихуаной. Мужчина пояснил, что периодически употребляет растительный наркотик и планировал взять запрещенное вещество с собой на вахту.

По прибытии на станцию Пурпе нарушителя доставили в Ноябрьский ЛОП. Проведенное освидетельствование выявило присутствие алкоголя в выдыхаемом воздухе — 0,2 мг/л. Изъятое вещество после исследования подтвердило показания задержанного: это была марихуана массой 0,247 граммов.

За совершенные правонарушения пассажиру назначен штраф. В случае подтверждения употребления запрещенных веществ последует дополнительное административное наказание.

Примечательно, что задержанный ранее привлекался к ответственности. В 2019 году он был осужден по статье 318 УК РФ за применение насилия к представителю власти. Также в текущем году гражданин получил взыскание за мелкое хулиганство.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО
Теги: происшествия
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