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В Башкирии пасынок зарезал отчима во время ссоры

В Башкирии пасынок зарезал отчима во время ссоры

20:34, 31 окт 2024

В Стерлитамаке следственные органы расследуют дело об убийстве местного жителя. Следственный отдел города предъявил обвинение 34-летнему мужчине по части 1 статьи 105 УК РФ.

По информации следователей, трагедия разыгралась днем 22 октября 2024 года в квартире на улице Чехова. Между проживавшими там мужчинами — отчимом и пасынком — возник словесный конфликт на почве личных разногласий. В ходе ссоры младший участник конфликта применил нож против старшего, нанеся удар в область груди.

После случившегося подозреваемый попытался скрыться, однако был оперативно задержан правоохранительными органами во дворе соседнего дома. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, задержанный ранее привлекался к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений.

«Подозреваемый признал свою причастность к совершенному преступлению», — отметили представители МВД по РБ.

В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых мероприятий: назначены экспертизы, ведется опрос свидетелей и очевидцев происшествия. По ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период проведения расследования.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак происшествия убийство
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