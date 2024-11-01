В Уфе мужчина получил тяжелые ожоги при работе с газовой горелкой

09:13, 01 ноя 2024

В Уфе произошел несчастный случай во время проведения технических работ. Молодой специалист получил множественные ожоги при выполнении операций по очистке металлической трубы с использованием газовой горелки. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан.

Инцидент произошел на улице Трамвайной, где 28-летний работник проводил техническое обслуживание оборудования. В результате нарушения правил безопасности при обращении с газовой горелкой мужчина получил комбинированные ожоги I, II и III степени. Пострадали лицо, верхние и нижние конечности. Пациент был госпитализирован в реанимационное отделение ожогового центра городской больницы № 18.

Специалисты МЧС отмечают, что данный случай не потребовал вызова пожарных расчетов, однако он явно демонстрирует важность строгого соблюдения правил техники безопасности при работе с открытым огнем.

Представители ведомства подчеркивают ключевые требования безопасности при проведении работ с открытым пламенем:

— Обязательное удаление горючих и смазочных материалов из рабочей зоны

— Необходимость оснащения рабочего места средствами первичного пожаротушения

— Повышенное внимание при выполнении любых операций с открытым огнем.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.