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В Башкирии установили обстоятельства гибели женщины десятилетней давности

В Башкирии установили обстоятельства гибели женщины десятилетней давности

14:15, 01 ноя 2024

Следственные органы Республики Башкортостан завершили расследование происшествия в селе Месягутово. В Салаватский межрайонный суд передано уголовное дело об особо тяжком преступлении, совершенном более десяти лет назад.

Фигурантом дела стал 41-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение в причинении тяжких телесных повреждений, которые привели к гибели человека. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РБ, обвиняемый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, не признает свою вину.

В феврале 2013 года в правоохранительные органы обратилась обеспокоенная женщина. Она сообщила о пропаже дочери, с которой более суток не было связи. Спустя два дня тело пропавшей обнаружили возле моста в селе Месягутово.

По материалам следствия, трагический инцидент произошел ночью 24 февраля. На территории домовладения между сожителями возник конфликт, спровоцированный систематическим злоупотреблением мужчиной алкогольных напитков. В состоянии опьянения обвиняемый нанес удар по голове своей сожительнице, после чего покинул место происшествия для дальнейшего употребления спиртного с приятелем.

Представители СУ СКР по РБ отмечают, что к раскрытию преступления привело повторное изучение материалов дела в 2024 году. В ходе дополнительного опроса один из свидетелей признался, что наблюдал факт нанесения телесных повреждений потерпевшей ее сожителем незадолго до трагедии. Ранее он скрывал эту информацию, ссылаясь на дружеские отношения с подозреваемым.


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Автор: Семен Подгорный
Теги: происшествия убийство
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