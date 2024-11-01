В Уфе арестован грабитель, напавший на магазин и ранивший продавца

14:32, 01 ноя 2024

В Уфе правоохранительные органы задержали подозреваемого в разбойном нападении на торговую точку. Злоумышленником оказался 33-летний уфимец, сообщают в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел утром в магазине на улице Невского. Войдя в помещение торговой точки, злоумышленник направился к кассовому аппарату, холодным оружием в руках.

При попытке предотвратить преступление сотрудница магазина получила травму руки. Появление случайного покупателя позволило женщине покинуть опасную зону, в то время как нападавший похитил денежные средства в размере 16 тысяч рублей.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что похищенная сумма была потрачена задержанным на приобретение спиртных напитков. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье «Разбой». В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео