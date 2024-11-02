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В Уфе из-за обрушения опалубки погиб рабочий

В Уфе из-за обрушения опалубки погиб рабочий

14:04, 02 ноя 2024

В Уфе на территории возводимого многоквартирного здания с подземной парковкой произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Инцидент произошел 27 октября на улице Пархоменко. При выполнении рабочих обязанностей сотрудник компании «СтройДом», занимавший должность арматурщика, получил несовместимые с жизнью травмы в результате падения с восьмиметровой высоты. Причиной падения стало обрушение опалубочной конструкции.

По факту произошедшего инициировано служебное расследование. Представители Гострудинспекции Башкирии приступили к выяснению всех обстоятельств и установлению причин, приведших к трагедии.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия несчастный случай
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